Incidente in monopattino: 35enne ricoverato in ospedale in codice rosso

Cade in monopattino e batte violentemente la testa sull’asfalto: un 35enne leccese, ferito nell'impatto, è stato soccorso e trasportato in ambulanza, con codice rosso, in ospedale a Lecce. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente che ha coinvolto il giovane, su viale Taranto, intorno alle 19 di questa sera. Sul posto per i rilievi necessarie a stabilire l’esatta dinamica della caduta sono intervenuti gli agenti di polizia locale. Non è escluso che il giovane alla guida del monopattino sia stato urtato da un altro mezzo.

L'allarme e i soccorsi

L’allarme lanciato da alcuni automobilisti in transito lungo la via, ha richiamato sul posto i sanitari del 118, che dopo aver soccorso il ferito, ne hanno disposto il ricovero d’urgenza al “Dea-Fazzi”.

Il 35enne, sottoposto ad accertamenti diagnostici in pronto soccorso, al momento resta in prognosi riservata per un sospetto trauma cranico, sotto il costante monitoraggio dei medici.