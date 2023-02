Incidente in motocross durante l'allenamento: una 18enne è grave in ospedale

Perde il controllo della motocross durante una prova d’allenamento e cade rovinosamente sul terreno. Paura a Trepuzzi per una 18enne rimasta gravemente ferita a causa di un incidente che ha comportato il violento ribaltamento della due ruote e costretta al ricovero in ospedale. Ancora poco chiare le cause dell’incidente verificatosi intorno alle 18, nell’area parcheggio tra il campo sportivo e la piscina comunale.

L'incidente durante le esercitazioni

La 18enne pare si stesse esercitando in vista di una gara enduro di livello nazionale. Sul posto, allertati da amici della ragazza e da alcuni automobilisti di passaggio, si sono recato i soccorritori del 118. I sanitari dopo aver prestato le prime cure alla giovane, analizzato il grave quadro clinico, hanno trasportato d’urgenza la ferita all’ospedale di Lecce per un sospetto trauma della colonna vertebrale. La ragazza, in codice rosso, è stato affidata alle cure dei medici del pronto soccorso.