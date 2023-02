Chiede un bicchiere d'acqua al bar e ingerisce detersivo: 36enne in codice rosso in ospedale

Chiede dell'acqua in un bar a Lecce ma nel bicchiere finisce del detersivo per lavastoviglie e l'uomo lo ingerisce finendo in codice rosso in ospedale. L'episodio si è verificato questa mattina in un bar della città, su viale Taranto. Vittima dell'incidente un 36enne originario di Surbo.

La lavanda gastrica



L'uomo è stato prontamente soccorso dal titolare del bar, che ha allertato i soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto, hanno disposto il ricovero d'urgenza del 36enne al "Fazzi" di Lecce. In ospedale l'uomo è stato sottoposto a lavanda gastrica. Saranno i carabinieri del Nas di Lecce a cui sono affidate le verifiche, stabilire l'esatta dinamica dei fatti.