Incidente auto-enduro al rione Commenda: grave motociclista di 20 anni

Scontro violentissimo questa sera attorno alle 20.30 fra un'auto ed una motocicletta al rione Commenda di Brindisi. Il conducento della moto Morini XCape è stato condotto in codice rosso nell'ospedale Antonio Perrino. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, F.D.F. le iniziali.

Impatto sull'incrocio

Una mancata precedenza e, forse anche l'eleveta velocità le cause prese in considerazione dalle pattuglie del Pronto intervento della Polizia Locale di Brindisi. L'incidente è avvenuto all'altezza di piazza Japigia, dove viale Commenda lascia il posto a via Santa Maria Ausiliatrice.

Una Fiat Croma proveniente da viale Commenda era ferma per svoltare a sinistra verso piazza Japigia che poi diventa via Irpinia e confluisce su viale Aldo Moro. La moto proveniva veniva dal senso opposto di marcia, da via Santa Maria Auliatrice. L'impatto è stato forte, tanto da allarmare le persone che si tratteneva nei bar e nelle pizzerie della zona. I rilievi stanno chiarendo la dinamica, intanto in ospedasle il personale medico sta verificando la porta delle lesioni subire dal motociclista.