​Incidente tra auto e camion, due persone estratte dal mezzo: un uomo in gravissime condizioni

Bruttissimo incidente stradale questa mattina sulla Monteparano San Giorgio Ionico. All’incrocio per Carosino una Fiat Punto con a bordo due persone è andata a sbattere violentemente contro un grosso camion in fase di svolta.

L’utilitaria si è accartocciata per tutta la parte anteriore.

L’uomo alla guida e il passeggero sono rimasti incastrati.

In codice rosso

Estratti dal personale del 118 con l’aiuto dei vigili del fuoco i due sono stati trasportati con codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata.

Il conducente versa in gravissime condizioni. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno bloccato il transito deviandolo su percorsi alternativi.