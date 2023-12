​Un camion in fiamme e un'auto in panne: circolazione in tilt sulla Statale

Un camion è andato in fiamme vero le 16 questo pomeriggio sulla Statale 16 a Bari, in direzione Sud, all'altezza dell'uscita di via Napoli.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Bari, i vigili del fuoco e personale dell'Anas.

Sulla corsia opposta, invece, un veicolo era fermo in panne. Quattro le pattuglie della Polizia Locale impegnate per rilievi e viabilità. Ovviamente, ci sono disagi alla circolazione, ma nessun ferito al momento.