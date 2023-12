Brividi sui binari: camion abbatte la sbarra del passaggio a livello e intanto arriva il treno, salvataggio in extremis

Ha abbattuto la prima sbarra del passaggio a livello ma non ha fatto in tempo ad attraversare i binari mentre il treno stava per arrivare. Così, a Manduria in provincia di Taranto, il conducente di un camion ha sfondato l’altra sbarra per mettersi in salvo.

I fatti

È accaduto ieri sera ad un passaggio a livello che dall’abitato s’immette sulla circunvallazione della città messapica. Autore dell’incidente un manduriano che è stato sanzionato dalla polizia locale intervenuta sul posto per bloccare il transito e regolare il traffico che si è creato sulla trafficatissima arteria.

Per riparare il danno sono poi intervenute le squadre di pronto intervento della Ferrovia Sud Est che si trovavano di passaggio dopo un analogo intervento effettuato a Nardò. Dopo un paio d’ore lo sbarramento della via ferrata è stato ripristinato.