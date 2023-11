Auto incastrata nel passaggio a livello mentre passa il treno, denunciato il guidatore

Un'auto è rimasta incastrata tra le barriere del passaggio a livello, sui binari della tratta ferroviaria Bitonto-Terlizzi di Ferrotramviaria. La parte posteriore dell'auto è rimasta a ridosso del binario e il treno in transito in quel momento, nonostante le manovre di frenatura, ha urtato a bassa velocità la vettura. Il fatto, come comunica la stessa società di trasporto, è accaduto sabato scorso.

Denunciato l'automobilista

Quando le barriere sono state riaperte l'automobilista si è allontanato «incurante di quanto fosse appena accaduto», «senza lasciare tracce e senza accertarsi delle condizioni dei viaggiatori», scrive Ferrotramviaria.

A parte lo spavento per la forte frenata, nessuno a bordo è rimasto ferito. Il treno è stato lievemente danneggiato ma l'incidente ha causato inevitabilmente forti ritardi alla circolazione. Ferrotramviaria ha denunciato l'automobilista. La società «stigmatizza l'ennesimo episodio di violazione delle norme del Codice della strada».

«Si ribadisce ancora una volta - continua il comunicato - che i passaggi a livello rappresentano un punto di interferenza strada-rotaia che nessuna tecnologia, per quanto avanzata, può completamente proteggere davanti alla incoscienza e alla inciviltà di alcuni utenti stradali. Ferrotramviaria auspica che questo ennesimo episodio possa convincere gli Enti Territoriali competenti a rilasciare le necessarie autorizzazioni per continuare il processo di soppressione dei passaggi a livello».