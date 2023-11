Spaccata a Moda Sì, bottino ingente: ladri via con abiti griffati per migliaia di euro

Nuovo furto nella notte di oggi a Racale. Poco dopo le 3, infatti, quattro persone con volto coperto si sono introdotti all'interno del negozio "Moda Sì" di via Mazzini.

Vetrina spaccata a colpi di martello

Utilizzando dei martelli, tre di loro (il quarto attendeva gli altri malviventi in auto) hanno spaccato una vetrina e arraffato in fretta e furia capi di abbigliamento griffati per un valore di diverse decine di migliaia di euro. Li hanno velocemente messi in due grandi lenzuola e sono fuggiti. L'intero raid, durato pochi minuti, è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza interne ed esterne dello stesso negozio.

Il precedente

Copione praticamente identico al furto dello scorso marzo, quando utilizzando una fiat Panda risultata poi rubata, i ladri hanno sfondato la vetrina ed hanno arraffato capi di abbigliamento griffati per un valore di circa 10mila euro.

anche in quel caso, li hanno velocemente messi in due grandi lenzuola e sono fuggiti.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Casarano per i rilievi del caso, aiutati dai filmati del sistema di videosorveglianza. Intanto, nel giro di 8 mesi si tratta del secondo episodio per il negozio di abbigliamento: il primo era avvenuto, infatti, nella notte tra il 5 e il 6 marzo scorso, con le stesse modalità.