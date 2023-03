Spaccata nel negozio di abbigliamento: ladri via con abiti per 10mila euro

Grosso furto questa notte a Racale: Attorno alle 3, infatti, quattro persone con il volto coperto si sono introdotti all'interno del negozio "Moda Sì" di via Mazzini. Utilizzando una fiat Panda risultata poi rubata, hanno sfondato la vetrina ed hanno arraffato capi di abbigliamento griffati per un valore di circa 10mila euro. Li hanno velocemente messi in due grandi lenzuola e sono fuggiti.

Le indagini

I quattro sono poi fuggiti a bordo di un suv di colore nero. Sul posto i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei ladri.