Bitonto, sfonda il passaggio a livello e scappa. Poche ore dopo un'auto resta bloccata sui binari

Ha abbattuto le barriere del passaggio a livello e si è dato alla fuga. È caccia all'automobilista: è accaduto lungo la linea che da Bari conduce a Barletta, all'altezza del passaggio a livello Bitonto-Sovereto. «Ancora una volta - segnala la società Ferrotramviaria che gestisce quella tratta - questi comportamenti indisciplinati hanno causato notevoli ritardi all’intera circolazione ferroviaria».

Il secondo episodio

Una seconda violazione è avvenuta al passaggio a livello al km 18+359, situato presso la stazione di Bitonto dove un veicolo è rimasto intrappolato sui binari dopo aver tentato di attraversare il passaggio a livello in fase di chiusura, nonostante il funzionamento dei segnali di preavviso ottico acustici.

«I sistemi di protezione dei passaggi a livello - precisano da Ferrotramviaria - garantiscono l’informazione al treno sullo stato di chiusura dei passaggi a livello che sta per impegnare, garantendo la sicurezza della circolazione ma è evidente che tali episodi hanno pesanti ripercussioni sia in termini di puntualità che di regolarità dell’esercizio ferroviario, vista la necessità dell’intervento delle squadre di manutenzione per il ripristino degli impianti danneggiati o per fare uscire le macchine rimaste intrappolate tra le barriere».

Le violazioni

Il Nuovo Codice della Strada ha previsto un severo inasprimento delle violazioni delle norme che disciplinano l’attraversamento dei passaggi a livello, prevedendo finalmente sanzioni più severe che arrivano fino alla sospensione della patente.