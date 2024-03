​Auto contro le sbarre del passaggio a livello, paura nel Salento: linea interrotta per diverse ore

Una svista in auto che poteva costare molto cara. Una donna alla guida di una Yaris, nel pomeriggio di oggi, è andata a impattare contro le sbarre del passaggio livello in via delle Pezze, alla periferia tra Carmiano e la frazione Magliano, abbattendo la leva automatica sui binari e danneggiando il vetro anteriore della vettura.

Per fortuna in quel momento il treno Fse era ancora distante e la conducente è riuscita ad inserire la retromarcia per liberare i binari.

La ricostruzione

Secondo una prima parziale ricostruzione, la donna alla guida non avrebbe visto le sbarre abbassarsi e il semaforo rosso lampeggiare, complice anche il sole frontale che avrebbe creato un riflesso sul vetro dell’auto, tanto da rendere difficoltosa la percezione del pericolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale di Carmiano per regolare la viabilità e i carabinieri per i rilievi planimetri. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per diverse ore, in attesa dell’opera di ripristino dei tecnici di Fse.