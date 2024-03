Incidente stradale, scontro tra un'auto e un bus: morto sul colpo un 59enne Foto

Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle ore 15 sulla strada provinciale 28 tra Ostuni e Francavilla Fontana nel territorio comunale di Ceglie Messapica.

Coinvolti un mezzo della linea bus Stp e un'utilitaria Toyota: il conducente 59enne di quest'ultima è morto mentre l'autista del mezzo della Stp (nel mezzo non erano presenti passeggeri perchè diretto in un deposito della zona) risulta ferito preso in carico dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la zona interessata è stata messa in sicurezza. Intervenuti anche le forze dell'ordine e il 118.