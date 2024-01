Anziana muore da sola in casa e senza parenti. L'appello del sindaco: «Tutti al funerale, non lasciamola andar via in solitudine»

«Non lasciamola sola durante il suo ultimo viaggio». Questo, in sostanza, l'appello che il sindaco di Ceglie Messapica Angelo Palmisano e don Domenico Carenza, parroco della chiesa madre, rivolgono per invitare la comunità a partecipare - oggi alle 15.30 - ai funerali di Maria Addolorata Gentile. La donna fu trovata morta nei pressi della sua abitazione nel centro storico della cittadina messapica, dove viveva in compagnia soltanto di una cagnetta, un gattino e un criceto. Non sono stati rintracciati neppure parenti alla lontana, così lo stesso Comune si è fatto carico delle spese per rito funebre e tumulazione. Un'esistenza condotta in solitudine, quella di Maria Addolorata, che primo cittadino e sacerdote intenderebbero in qualche modo "colmare" collettivamente con una presenza simbolica ma significativa durante la funzione religiosa.

L'appello

«La nostra presenza - si legge sul manifesto funerario - sarà una risposta concreta a quell’Amore che il Signore ci invita a dare al prossimo, anche quando le persone non ci appartengono direttamente». E ancora: «Potrebbe essere una goccia nell’Oceano - ha riferito don Domenico - ma non importa. È sicuramente un nuovo passo verso chi merita, anche solo per dignità umana e cristiana, almeno per il funerale, la stessa attenzione riservata a chi ha avuto il dono di avere una grande famiglia. Maria è sola, per questo ho suggerito di essere noi la sua famiglia». Maria Addolorata Gentile, peraltro disabile, fu trovata riversa sui gradini di casa sua intorno alla mezzanotte dello scorso 16 dicembre. Il 118 e i carabinieri furono chiamati da una vicina di casa che occasionalmente si prendeva cura dell'anziana. La salma fu trasportata presso l'obitorio dell'ospedale Perrino di Brindisi, dove in seguito è stata effettuata l'autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso (sembrerebbe, naturali).