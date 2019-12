Schianto contro il guard rail, un morto e quattro feriti

E' un tarantino di 57 anni la vittima del gravissimo incidente stradale avvenuto nella mattinata del giorno di Santo Stefano in Basilicata, in agro di Montalbano jonico. Nello schianto sono rimaste ferite altre quattro persone, anche loro tutte di Taranto, una delle quali è ricoverata in condizioni gravi nell'ospedale di Potenza.

La vettura, stando a quanto si è appreso, per cause in corso di accertamento si è schiantata contro il guard rail. A bordo vi erano cinque persone, addetti alla sicurezza, che rientravano a casa dopo aver lavorato il giorno prima in Basilicata. Lo schianto è stato fatale per un 57enne tarantino, per il quale a nulla sono valsi i soccorsi prestati dagli uomini del 118 piombati sul luogo della tragedia. Sul posto anche la Polizia Stradale. Ultimo aggiornamento: 17:24