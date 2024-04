Festa a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, grazie a una vincita realizzata al 10eLotto.

Vinti 10mila euro

Nel concorso di martedì 9 aprile, come riporta Agipronews, vinti 10mila euro in seguito a un “6” in un'estrazione frequente.

Nell'ultimo concorso del 10eLotto distribuiti 28,9 milioni di euro, per un totale di 1,1 miliardi di euro da inizio anno.