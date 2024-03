Incidente stradale sulla provinciale: scontro tra un'auto e un furgone. Cinque feriti, due sono militari in servizio ad Altamura

Scontro frontale questa mattina, poco prima delle 7, sulla provinciale 106 Gioia del Colle - Putignano, all'altezza del bivio per Acquaviva delle Fonti. Secondo le prime notizie, il bilancio dell'incidente stradale è di cinque feriti, quattro dei quali trasportati in ospedale in codice rosso e uno in codice giallo.

Coinvolti nello scontro un furgoncino, a bordo del quale c'erano tre persone, e un'auto in cui viaggiavano due militari dell' Esercito in servizio ad Altamura. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, polizia locale, carabinieri e personale del 118. La strada al momento è chiusa al traffico per alcuni chilometri.