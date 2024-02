Esercitazione militare con i bimbi delle scuole. La risposta dell'Esercito: «Solo attività formativa»

«In relazione alla notizia sulle ipotetiche Esercitazioni militari con i bimbi in piazza a Gioia del Colle, in provincia di Bari, pubblicata da alcuni organi di stampa», l'Esercito precisa che «si è trattato di una attività informativa che viene svolta normalmente a favore degli studenti di istituti scolastici, giovani e famiglie per far conoscere cosa fanno le loro Forze armate». «Un'attività - sostiene la forza armata - condotta e realizzata in collaborazione con enti e istituzioni locali. A Gioia del Colle, in piazza Plebiscito, in occasione del 227° anniversario della Bandiera italiana, è stata riproposta la cerimonia dell'Alzabandiera, simbolo per eccellenza del nostro Paese, organizzata dal Reggimento logistico Pinerolo e in collaborazione con le autorità locali, alla quale sono state invitate le scolaresche accompagnate da insegnanti e genitori».

La nota

«A margine - prosegue la nota - sono state allestite aree tematiche di 'Military fitness' e mostre statiche anche per far comprendere cosa fanno, nel concreto, i nostri militari.

Nessun gioco di guerra, prova o marcia militare, e neppure echi di un oscuro passato, quindi, ma la semplice e positiva apertura agli italiani delle porte del nostro Esercito: l'Esercito degli italiani». «Un Esercito - si sottolinea - democratico e fiero, rispettoso dei valori della Costituzione che difende e amato dalla popolazione cui va incontro in queste e altre occasioni per trasmettere anche ai più piccoli i suoi valori. Quelli della libertà, della pace e della difesa della Costituzione».