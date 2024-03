Sugli scaffali prodotti per l'igiene dei bimbi scaduti dal 2021, due commercianti nei guai

Vendevano prodotti per l'igiene dei bambini scaduti da anni. Lo sconcertate episodio è stato portato alla luce dal Nas di Taranto nel corso di una serie di controll. I militari hanno trovato tra gli scaffali di due negozi del capoluogo confezioni di shampoo, gel doccia e gel doccia spugna per bambini risultati scaduti da diverso tempo. Sotto sequestro sono finite 43 scatole di prodotti e i titolari sono stati segnalati all'autorità giudiziaria.

I controlli

I Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni hanno svolto mirati controlli presso alcuni esercizi commerciali di vendita giocattoli e prodotti per la cura e l’igiene della persona in particolare per quelli destinati ai bambini.

In due negozi, i militari hanno del nucleo antisofisticazioni hanno accertato che i titolari avevano posto in vendita prodotti cosmetici destinati ai bambin che riportavano la data di scadenza indicata con “Exp” oltrepassata ed artatamente cancellata dal confezionamento esterno, mentre sui flaconi era riportata la scadenza originale oltrepassata da diversi anni (09/2021 e 11/2022), tanto da indurre in inganno i consumatori sulla reale qualità e sicurezza dei prodotti, rendendoli potenzialmente pericolosi.

Il sequestro

I militari dopo aver accertato la violazione hanno proceduto al sequestro di 43 confezioni dei prodotti che risultavano scaduti da diverso tempo cosmetici. Entrambi i titolari sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria. Analoghi controlli saranno condotti nei prossimi giorni presso altre attività commerciali nell'ambito della campagna sulla sicurezza dei prodotti varata dal comando del nucleo antisofisticazioni.