Il presidente Mattarella in Puglia il 28 settembre per l'esercitazione di 500 militari

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella presenzierà all'esercitazione di 500 militari dell'Esercito all'idroscalo “Ivo Monti” di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Provenienti da varie regioni d’Italia, i militari utilizzeranno veicoli terrestri, anfibi ed elicotteri. L’operazione - denominata “Leone Alato 23” - si svolgerà «nel pieno rispetto delle normative per la tutela dell’ambiente» e vedrà anche la partecipazione dei militari del Reggimento Lagunari "Serenissima" l'unico reparto di fanteria d’assalto anfibio dell’Esercito Italiano.

L'idroscalo

Situato lungo la sponda ovest del Lago di Varano, l’idroscalo fu realizzato tra il 1915 e il 1918 come base militare strategica per l’impiego degli idrovolanti nella Grande Guerra.

Il complesso, utilizzato sino alla fine del Secondo conflitto mondiale, è stato poi abbandonato fino a maggio del 2019 quando a Cagnano Varano arrivò l’allora ministro della Difesa Elisabetta Trenta per firmare un protocollo che mirava proprio al recupero e alla valorizzazione dell'ex stazione.