In fiamme tre mezzi per la raccolta dei rifiuti, si segue la pista dolosa

Le fiamme hanno distrutto tre mezzi della nettezza urbana del Comune di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Fanno parte della ditta Sud Servizi Generale che si occupano della raccolta dei rifiuti all'interno del paese nel Parco nazionale del Gargano. I mezzi, due costipatori per la raccolta e un furgoncino, sono stati distrutti nel cuore della notte da un incendio, nel luogo in cui erano parcheggiati all'interno della struttura in contrada "Pozzo Nuovo", alla periferia del Comune.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini dei carabinieri, allertati dopo una chiamata arrivata al 112. Al momento non sono stati segni di dolosità evidenti, ma è quella la pista che si sta seguendo. Nel posto non ci sono telecamere di videosorveglianza.