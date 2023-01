Maxi incendio nella ditta di rifiuti. Arriva l'ordinanza del sindaco: vietate attività all'aperto

Maxi incendio nella ditta di rifiuti. Ordinanza del sindaco: vietate attività all'aperto. È sotto controllo l'incendio divampato nel piazzale esterno di una ditta per lo stoccaggio di rifiuti a Modugno, in provincia di Bari. In fiamme, da alcune ore, anche materiale plastico e cartoni.

L'ordinanza del sindaco

Il sindaco Nicola Bonasia annuncia che sta per emanare un'ordinanza «per evitare le attività all'aperto per qualsiasi motivo, ludico, ricreativo e sportive», e per invitare i cittadini a «tenere chiuse le finestre». Il rogo, spiega il sindaco, è in fase di spegnimento ma occorreranno ancora alcune ore. «La situazione, in termini di eventuale ulteriore propagazione - assicura - è sotto controllo». Sul posto i vigili del fuoco, volontari della protezione civile con il supporto dei Canadair.