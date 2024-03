Incidente stradale, tamponamento sulla provinciale: una famiglia salentina finisce in ospedale

Grave incidente stradale questa sera sulla strada provinciale 66, che collega Ugento a Taurisano, nel Salento. Lo schianto è avvenuto intorno alle 20 poco dopo lo svincolo per la statale 274, in direzione Taurisano. Due le auto coinvolte: una Fiat Doblò guidato da un uomo di Taurisano e una Mercedes Classe C con a bordo una famiglia composta da padre, madre e figlia, anche loro di Taurisano.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il mezzo Fiat avrebbe tamponato violentemente la Mercedes, facendola avanzare di una ventina di metri.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno trasferito la famiglia ai pronto soccorso degli ospedali di Tricase e Casarano con diverse contusioni. Il conducente dell'altro mezzo, invece, è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Taurisano, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. La provinciale è stata chiusa alla circolazione e il traffico è stato deviato sulla statale 274.