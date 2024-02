Incidente stradale in centro davanti al liceo: due auto si scontrano e una finisce su mezzi in sosta. Tre feriti

È di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale verificatosi questa mattina intorno alle 7,00, in pieno centro urbano, a Massafra. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due auto, mentre percorrevano viale Marconi, sono entrate in collisione; a causa del forte impatto una è finita su alcuni mezzi in sosta.

L'episodio si è verificato nei pressi degli ingressi nord del liceo scientifico De Ruggieri e della scuola dell'infanzia Iacovelli. Se l'incidente fosse accaduto poco più tardi, avrebbe potuto registrare conseguenze più gravi, poiché di lì a poco quel tratto di strada, avrebbe visto il passaggio di genitori e studenti per l'inizio delle lezioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Massafra guidati dal Maggiore Quintino Russo. Toccherà a questi ultimi chiarire l'effettiva dinamica dell'incidente.