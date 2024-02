Incidente stradale, si schianta con l'auto contro un muretto: ferito 20enne

Violento schianto in auto sulla provinciale Carmiano-Copertino. Ferito il 20enne alla guida di una Fiat, trasportato in codice rosso all'ospedale di Lecce per un presunto trauma addominale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dai carabinieri intervenuti sul posto, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause in fase di accertamento, andando ad impattare contro un muretto ai margini della strada.

Nello scontro l'auto è andata in testacoda, arrestando la marcia al centro della carreggiata. Sul posto per i soccorsi e il successivo ricovero in ospedale del ferito sono intervenute due ambulanze (Copertino e Nardò 1).