Incidente sul lavoro nel Salento, operai feriti da blocchi di pietra caduti da un camion

Tragedia sfiorata questa mattina in un cantiere di riqualificazione stradale a Melendugno, quando dei blocchi di pietra sono caduti dal camion su cui erano posizionati, colpendo due operai che erano a lavoro. Per fortuna i manovali, feriti lievemente, sono stati soccorsi dai colleghi e trasportati in ospedale a Lecce, in codice rosso per dinamica, per ulteriori accertamenti. L’incidente sul lavoro si è verificato attorno alle 7, a ridosso di piazza Sandro Pertini.



La dinamica dei fatti, su cui sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione intervenuti sul posto per i rilievi, sono ancora poco chiare. Pare però che i due blocchi in pietra siano scivolati dopo l’apertura della sponda del veicolo. Il luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli ispettori dello Spesal e tecnici del Comune.