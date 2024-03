Incidente sulla Provinciale: un 19enne in ospedale in codice rosso

I vigili del fuoco ieri sera sono intervenuti sulla Provinciale Carpignano-Martano in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto una Renault, modello Modus, con a bordo due persone.

All'arrivo dell'equipaggio dei Vigili del Fuoco, il passeggero dell'auto, un 19enne, era ancora intrappolato all'interno dell'abitacolo, mentre il conducente, 20enne, era riuscito ad uscire autonomamente.

Un ferito in codice rosso

I Vigili del Fuoco hanno proceduto all'estrazione del passeggero per poi affidarlo al personale sanitario del 118, che era presente sul luogo dell'incidente, il quale ha provveduto al trasporto immediato in codice rosso presso l'ospedale di Scorrano per ricevere le cure necessarie.