Drammatico incidente stradale, tre morti sulla statale 100

Tre morti e tre feriti. Questo il drammatico bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla statale 100 all'altezza di Mottola, in provincia di Taranto. Nel terribile schianto sono rimaste coinvolte due auto, una Bmw e una Peugeot. Le vetture, per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Tra le lamiere contorte delle due macchine sono rimaste uccise tre persone. Le vittime sarebbero due donne e un ragazzo che viaggiavano a bordo della peugeot. Feriti una coppia con un bambino.

I soccorsi

Sono stati gli automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari dell'arma dei carabinieri della compagnia di Massafra, guidati dal maggiore Quintino Russo.

I precedenti

Purtroppo per tre degli occupanti delle macchine non c'è stato nulla da fare. Altre tre persone sono state soccorse e sono state condotte in ospedale. Sul luogo anche le squadre dell'Anas.

Stando alle prime informazioni, il nuovo dramma della strada sarebbe avvenuto sul rettilineo già in passato teatro di tragedia analoghe. Proprio per questo da tempo vengono richiesti interventi per la messa in sicurezza del tratto jonico della statale 100, che collega Taranto a Bari.