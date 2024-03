Incidente sulla Statale, auto contro furgoncino: c'è una vittima sulla strada maledetta

Une un. È il drammatico bilancio del nuovostradale avvenuto giovedì mattina, intorno alle 7,30, nel tratto all'altezza di Massafra della Statale Appia. L’impatto, tra una Dacia Duster e un camioncino per la sanificazione, è avvenuto a pochi metri dalla rotatoria di via Chiatona. A perdere la vita un uomo di 52 anni di Turi, in provincia di Bari.