Nardò, malore alla guida, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: morto militare in pensione

Preda di un malore perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro un muro. Muore un 69enne di Nardò, Sergio Rutigliano, maresciallo dell'Esercito in pensione

Incidente mortale stamattina poco prima delle 11 a Nardò su via Penta, una strada che dal centro abitato porta nelle campagne e poi verso il mare. Un uomo di 69 anni di Nardò, mentre era alla guida della sua Citroen C1, e viaggiava in direzione mare, arrivato in corrispondenze dell’incrocio con via Trattati di Roma, probabilmente a causa di un malore (ma le cause e la dinamica sono ancora in corso di accertamento) è andato a sbattere violentemente con l’auto contro un muro di recinzione, demolendolo.

L’uomo è deceduto. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti del caso.