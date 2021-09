Assaltano il Postamat, ma il furto fallisce

Furto non andato a buon fine ai danni di un postamat nel Basso Salento.

Gli aspiranti ladri hanno agito probabilmente nella notte, approfittando del buio. Hanno preso di mira lo sportello Postamat di Serrano, frazione di Carpignano Salentino, tentando di forzarlo per far uscire il prezioso contenuto di banconote. Ma il tentativo è misermanete fallito e i ladri, forse disturbati da qualcuno o qualcosa, hanno dovuto allontanarsi senza portare via nulla. La cabina al cui interno sorge il postamat è stata seriamente danneggiata ed è in corso la quantificazione dei danni.

Sono stati gli automobilisti di passaggio ad accorgersi della devastazione e ad allertare i carabinieri, questa mattina attorno alle 8.30. Sul posto sono giunti gli uomini della stazione di Martano che hanno appurato come effettivamente il furto non sia andato a buon fine ed hanno effettuato i rilievi utili alle successive indagini.