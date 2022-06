Incidente tra due auto all'incrocio, un ragazzo in ospedale

Ennesimo incidente avvenuto oggi verso le 9 sulla strada provinciale 3 che da Carpignano va a Borgagne. Coinvolte nello schianto due automobili: una utilitaria Renault con a bordo due anziani che provenivano dalla circonvallazione di Borgagne in direzione Martano e una Fiat 500 con a bordo un ragazzo che proveniva da Carpignano Salentino.

La dinamica

Forse a causa di una precedenza non rispettata, le due auto si sarebbero scontrate all'altezza dell'incrocio. Ad avere la peggio il ragazzo, che è stato trasportato all'ospedale di Scorrano, sembra non in gravi condizioni.

Quello di oggi è l'ennesimo incidente che si verifica in quel tratto. In corso le indagini per la ricostruzione esatta della dinamica del sinistro; il tutto è affidato ai Carabinieri.