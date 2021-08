Salento, schiva una donna sul ciglio della strada e finisce contro un'auto: paura per un centauro. Frontale sulla via del mare: grave un anziano

Scontro fra un'auto e una moto sulla strada statale 7/Ter, precisamente vicino al campo Panareo, al confine dei territori comunali di Novoli e Trepuzzi, in direzione del capoluogo del Salento. Ad avere la peggio è stato il motociclista che, nel tentativo di evitare una donna che camminava a piedi lungo la carreggiata, ha impattato violentemente contro un'auto che veniva nel senso opposto.

Immediatamente gli automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per prestare le cure necessarie al malcapitato scooterista e alla donna rimasta lievemente ferita.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica del sinistro: per ricostruirla sono giunti sul posto i carabinieri.

L'altro incidente

Un grave incidente si è verificato poi sulla strada provinciale 148 che da Borgagne, frazione di Melendugno, conduce fino al litorale. Due le vetture coinvolte, una Renault e una Opel, quest'ultima con a bordo due turisti di 32 e 31 anni. Al volante della Renault, invece, un 64enne di Castrignano dei Greci insieme a un uomo di 80 anni, trasportato dall'ambulanza all'ospedale di Scorrano in codice giallo. Una mancata precedenza, sembra essere stata all'origine del violento impatto frontale-laterale: a ricostruire l'accaduto saranno i vigili urbani di Melendugno.