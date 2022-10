Raccolta fondi in paese per salvare la vita al pony: colletta riuscita e ora diventerà l'animale di comunità

E' vivo grazie alla solidarietà dei salentini. Si tratta di un pony che, grazie al grande cuore dei residenti di Borgagne, è stato salvato da morte certa. L'animale, di 15 anni, sarebbe stato abbattuto oggi se non fosse stato venduto al prezzo di 500 euro. Resta da capire se il proprietario non lo voleva o non poteva più tenerlo e per questo motivo volvea disfarsene.

Così è scattata la gara di solidarietà a Borgagne e, in men che non si dica, i residenti hanno recuperato 500 euro e acquistato, anche se le trattative sono ancora in corso, il pony dal leggittimo proprietario.

La raccolta fondi è partita on line e in tanti, ognuno per quanto possibile, ha fatto il suo consentendo di salvare la vita all'animale a cui si sta cercando già una sistemazione.