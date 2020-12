Con l'auto contro un albero in campagna: grave un ragazzo di 20 anni. Vigili del fuoco al lavoro per ore per estrarlo dalle lamiere

Schianto contro un albero e ricovero in ospedale in codice rosso ieri notte per un ragazzo di 20 anni. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale Calimera-Borgagne, nel Salento, verso la mezzanotte mentre il ragazzo guidava una Fiat Panda.

L'auto si è talmente accartocciata che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il 20enne dalle lamiere. Sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro e per capire per quale ragione il ragazzo stesse circolando nelle ore in cui le disposizioni anticovid impongono di stare in casa.

Aggiornamenti nelle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA