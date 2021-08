Salento, ancora un incidente. Scooter finisce su una macchina: un uomo in ospedale

Ennesimo incidente sulle strade del Salento. Per fortuna questa volta senza gravi conseguenze. L'impatto tra uno scooter e un'auto, nel tardo pomeriggio di oggi sulla provinciale che collega Borgagne a Torre Sant'Andrea, marina di Melendugno.

La dinamica dell'incidente

Un uomo di 68 anni a bordo di uno scooter stava percorrendo la strada in direzione Sant'Andrea mentre l'auto procedeva in direzione contraria svotando per entrare in un resort che si trova sulla provinciale.

L'uomo, forse a causa delle velocità o della distrazione, non si è accorto che l'auto, con a bordo una coppia di giovani, aveva messo la freccia per girare e vi ha sbattuto violentemente.

L'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme agli agenti della polizia municipale di Melendugno guidati dal comandante Antonio Nahi che hanno proceduto ai rilievi del caso.