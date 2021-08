Santa Maria di Leuca, con lo scooter contro un'auto: muore finanziere 57enne. Oggi l'autopsia

E' in corso in queste ore l'esame autoptico sul corpo del finanziere 57enne, Giuseppe Barnaba, che ha perso la vita lo scorso 19 agosto in un incidente in scooter. E' stato probabilmente un malore avvertito dallo sfortunato militare, in servizio a Santa Maria di Leuca, a provocare l'impatto del suo mezzo con una Peugeot. Inutile il soccorso dei medici del 118 prima e dell'ospedale Panico di Tricase poi: nonostante diverse trasfusioni e diversi tentativi di rianimazione, Barnaba si è spento a poche ore dal ricovero, lasciando nello sgomento la moglie e due figlie di 27 e 17 anni.

L’impatto è avvenuto intorno a mezzogiorno di due giorni fa nel centro abitato di Santa Maria di Leuca mentre era in una pausa pranzo. Sul posto, i carabinieri della compagnia di Tricase che hanno ricostruito la dinamica del sinistro.