Malore fatale: finanziere di Muro Leccese muore a 46 anni

Lutto tra i militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Lecce. L'appuntato scelto Mauro Martinucci è morto improvvisamente, stroncato da un infarto a 46 anni. È successo sabato scorso.

Mauro era nella sua casa di Muro Leccese, quando ha accusato un malore. Ha chiamato al telefono un amico per chiedere aiuto, ma al suo arrivo non c'era già più nulla da fare. A partecipare al funerale, nella Chiesa Madre di Muro, tantissimi colleghi sconvolti dalla notizia, perché nulla poteva far presagire una tragedia simile.