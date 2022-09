Esplosione all'alba in una villetta al rione Sant'Elia: due feriti in ospedale

Grande paura all'alba nel rione Sant'Elia di Brindisi. Non erano ancora le 6.30 quando un'esplosione che si è verificata all'interno di una villetta ha svegliato l'intero quartiere.

L'esplosione si è verificata all'interno di una villetta al piano terra lungo via del Mugnaio. La casa è stata devastata e le due persone che erano all'interno sono rimaste ferite. immediatamente è scattata la macchina dei soccoersi e i feriti sono stati trasportati a sirene spiegate in ospedale.

Le operazioni di messa in sicurezza

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti con una squadra completa ed un funzionario per il coordinamento dell'attività di soccorso pubblico e difesa civile. Al momento sono in corso le attività di carattere tecnico per la ricerca delle cause che hanno generato la deflazione e la rimozione degli elementi pericolanti. L'area interessata è stata interdetto all'accesso e dichiarata zona rossa (area di pericolo) fino al termine delle operazioni di bonifica.