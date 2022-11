Giù il prefabbricato della Security al porto: il crollo provoca due feriti

Crollo al porto di Brindisi: il prefabbricato della Security: feriti una vigilante e un finanziere. È accaduto al porto di Brindisi, nell'area di Costa Morena est. A cedere la struttura a protezione dell'accesso per lo scarico carbone dell'Enel. La giovane addetta alla Security è finita in ospedale. Ferito a una mano anche il finanziere che era di servizio. Sul posto, insieme ai mezzi di soccorso e alle forze di polizia, anche il comandante della Capitaneria per un primo sopralluogo.

Gli accertamenti

Tra le cause, non la sola evidentemente, che hanno determinato il cedimento della struttura, anche il maltempo. L'impianto, infatti, ha ceduto dopo il violento gtemporale che si abbattuto sulla città nella notte.