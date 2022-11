Il meteo torna a far paura: allerta gialla in Puglia per 24 ore

Allerta gialla per il meteo in Puglia nelle prossime 24 ore. Dalle 20 di oggi (venerdì 4 novembre) fino alle 20 di domani è prevista l'allerta, come annunciato dalla protezione civile pugliese. Il rischio atteso è "idrogeologico per temporali" e per il "vento". Dopo giorni di forte caldo e temperature ben al di sopra della media stagionale, torna a far paura lo spettro del maltempo: forti temporali sono previsti un po' su tutta la regione, per quanto domani dovrebbe essere il giorno più critico.

Piogge anche domenica

Secondo gli esperti nel weekend si abbasseranno anche le temperature, che torneranno nei parametri della media autunnale. Inoltre anche domenica sono previsti rovesci sparsi in alcune zone.