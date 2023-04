Contrabbando di sigarette dall'estero con base nei porti della Puglia: 4 condanne

Avevano messo in piedi un sistema di corruzione, che avrebbe coinvolto anche un finanziere, per contrabbandare sigarette dall'estero. La base operativa era il porto di Bari, ma i fatti sono avvenuti anche a Brindisi tra il 2020 e il 2021.

Per questo il Tribunale di Bari ha condannato Antonio Attolico (3 anni e 10 mesi), Vito Rago (4 anni e 6 mesi), Felice Corcione e Luigi Rocco (4 anni e 4 mesi), riconosciuti colpevoli dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati all'estero, corruzione, istigazione alla corruzione e collusione in contrabbando.

La sentenza

Per la gup Rosa Caramia, che ha emesso la sentenza, i quattro non hanno però costituito un'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando: per questo capo d'accusa sono stati infatti assolti «perché il fatto non sussiste».

Nell'inchiesta sono coinvolte altre persone, a processo con rito ordinario. I quattro condannati oggi hanno invece scelto di essere giudicati com rito abbreviato. Nell'indagine era coinvolto anche il 41enne Vincenzo Azzarello, ex finanziere deceduto nel maggio 2022, pochi mesi dopo l'arresto, accusato di aver aiutato i complici ad eludere i controlli doganali.