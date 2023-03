Nel tir migliaia di pacchetti di sigarette di contrabbando: un arresto e multa da 18mila euro

Secondo la documentazione, il tir arrivato a Bari dalla Grecia sulla motonave Ariadne e diretto in Olanda, doveva trasportare dei prodotti tessili, invece all'interno i Finanzieri del II Gruppo Bari, insieme con i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno trovato agrumi in cattivo stato di conservazione. circostanza che ha insospettito i militari, che hanno deciso di vederci chiaro e alla fine hanno sequestrato 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Arrestato l'autista del tir, che è stato processato per direttissima e condannato alla sanzione di 18mila euro.

I sospetti

I militari operanti, pertanto, insospettiti da tale circostanza e constatato che i dispositivi refrigeranti del camion frigo fossero spenti, hanno ritenuto che si trattasse di un carico di “copertura”.

La successiva analisi tecnica compiuta attraverso lo scanner in uso alla locale Agenzia delle Dogane ha fatto emergere numerose anomalie per tipologia e volume riferite ai contenitori presenti all’interno dell’automezzo. Il controllo ha effettivamente consentito di rinvenire, occultati dietro le prime file di arance e mandarini, 5.040 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri, dei quali 3.990 chilogrammi con marchio Winston e 1.050 chilogrammi con marchio Marlboro.

L'arresto

L’autista del mezzo - tratto in arresto ed associato alla Casa Circondariale di Bari per l’ipotesi di reato di contrabbando aggravato - è stato giudicato per direttissima e condannato alla pena detentiva (sospesa) di 18 mesi di reclusione e ad una sanzione pecuniaria pari a 18mila euro. Il tabacco lavorato estero rinvenuto e l’autoarticolato sono stati sottoposti a sequestro. Al riguardo l’Autorità Giudiziaria ha disposto la distruzione del carico e la restituzione del mezzo al legittimo proprietario.