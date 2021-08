Salento, ancora una vittima della strada: 22enne si schinta contro un muro sulla Alessano-Specchia

Ancora sangue sulle strade nel Salento. E ancora un giovane rimasto sull'asfalto senza vita. Questa notte intorno alle 4, il 118 di Tricase è intervenuto sulla Alessano-Specchia per soccorrere il giovane. Ad allertare i medici del 118 sono stati alcuni automobilisti che hanno notato un ragazzo fuori dalla sua auto.

La vittima, un ragazzo di 22anni di Alessano che rientrava a casa dal lavoro, faceva il cameriere in un ristorante. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: dalle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri l'auto del 22enne si è schiantata contro un muro per poi ribaltarsi e finire la sua corsa contro un albero. Il 22enne è stato sbalzato fuori dall'auto e rimasto per terra fino a quando non è stato non è stato notato da alcuni automobilisti.

Ennesima vittima in pochi giorni: qualche giorno fa a perdere la vita è stato il 21enne Davide Marciante di Copertino in un incidente stradale sulla provinciale che collega Copertino a Galatina. Ancora prima Simone Surdo 20enne di Martano, ha perso la vita sulla Borgagne - Sant’Andrea, marina di Melendugno. Fatale l’impatto tra la sua Fiat e un camper. Una drammatica scia di sangue che il 2 agosto aveva fatto registrare altri 3 scontri mortali: il leccese Massimiliano Galiulo, 54enne, era in sella al suo scooter Tmax nello scontro avvenuto a Martano, contro una Peugeot 1007.

