Interventi del 118 e ricoveri ospedalieri in aumento in Salento a causa dell’impennata di incidenti stradali con feriti, registrati nei primi 45 giorni di quest’anno. Maglia nera tra le arterie stradali per i sinistri verificati la ss275 (Maglie-Santa Maria di Leuca), seguita dalla ss101 (Lecce-Gallipoli), e i tratti urbani della ss16 (Lecce-Maglie) e della strada provinciale 362 di Galatina.

La situazione in provincia

La situazione in provincia, su un bacino di 770.078 abitanti, ha fatto registrare, (seppur nel breve arco temporale compreso tra il primo gennaio e il 15 febbraio), un aumento del 40% degli interventi di soccorso per traumi della strada. Dati alla mano – secondo il report prodotto da Gianluca Corvaglia, infermiere della postazione 118 di Tricase – sono stati registrati 356 interventi del 118, a fronte dei 253 effettuati lo scorso anno nello stesso periodo di rilevazione. L’incremento percentuale più considerevole riguarda i “codici neri”: 3 i decessi su strada che hanno segnato il Salento, pari ad un aumento del 300 per cento rispetto ai zero casi registrati nei primi 45 giorni del 2023. A seguire i codici verdi con 144 episodi rispetto ai 98 dello scorso anno, per un incremento del 46,94%, e i codici gialli passati da 121 agli attuali 163 (+34,71%). Casistica sui traumi della strada che vede al quarto posto i codici rossi, balzati da 18 a 24 episodi dell’anno in corso (+33,33%). Gli interventi non urgenti, contrassegnati dai soccorritori con il “codice bianco” sono aumentati del 26,67%, passando da 15 a 19. Trend degli incidenti stradali che si pone dunque in netta contrapposizione rispetto a quanto emerso nel biennio 2021-2022, quando i dati dei sinistri con feriti, sull’onda lunga delle abitudini del periodo covid, avevano avuto una netta diminuzione: riduzione del numero di incidenti pari al -2,091% seguita da una riduzione del numero di feriti per trauma stradale del -4,030% e una lieve riduzione della mortalità pari al -2,4%.

Le aree salentine più colpite

Numeri che tratteggiano un quadro ben distante rispetto a quello emerso nell’ultimo periodo. Dal confronto dei dati raccolti dal servizio 118 di Lecce e le rilevazioni Istat disponibili sono emerse inoltre le aree salentine col maggior numero incidenti con feriti o morti. Classifica in negativo che vede la strada statale 275 al primo posto, seguita dall’arterie situate nella zona limitrofa ai comuni di Tricase, Copertino e Galatina, la ss16 e la ss101.

«Sono numeri impietosi che devono far riflettere – commenta Gianluca Corvaglia, infermiere e autore del report – e informare per sensibilizzare quanto più possibile la popolazione salentina e quanti si mettono alla guida di auto o mezzi a due ruote quotidianamente. L’idea è nata per educare ai corretti comportamenti su strada. Prevenire è sempre meglio che curare, anche perché, purtroppo, negli incidenti stradali i rischi o le ripercussioni per la salute umana possono essere elevati». L’aumento di incidenti e degli interventi di soccorso dei sanitati, finisce poi con il produrre l’effetto domino dell’incremento delle ospedalizzazioni. Tant’è che, gli accessi di quest’anno nei nosocomi salentini sono aumentati rispetto al 2023. Al “Dea- fazzi” di Lecce i ricoveri sono cresciuti del 94%. Numeri in crescita anche per l’ospedale di Scorrano (passato da 18 a 29 casi, pari a +61%), Gallipoli (salito da 20 a 31 accessi, +55%), Copertino (da 32 a 47 ricoveri, +46%). Lieve incremento per l’ospedale “Ferrari” di Casarano, passato da 21 a 22 casi, mentre Tricase conferma le 21 ospedalizzazioni del 2023. «Il ritorno alla normalità e alle abitudini pre covid – dichiara Nicola D’Angelo, dirigente del 118 di Lecce – ha innalzato il numero dei veicoli su strada, e così anche degli incidenti con traumi. I numeri in aumento disegnano un quadro di rischio che deve far riflettere e al tempo stesso consigliare tutti ad una maggiore rispetto delle regole e della sicurezza stradale quando si è alla guida».