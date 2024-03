Maltrattamenti in famiglia, arrestato un avvocato 40enne

Maltrattamenti in famiglia: arrestato un 40enne avvocato di San Vito dei Normanni. L’uomo si trova ora ai domiciliari. In precedenza all’uomo era stato già disposto un divieto di avvicinamento. Un ulteriore episodio nei confronti della moglie – secondo l’accusa – ha determinato un aggravamento di questa misura cautelare fino all’arresto disposto dal pubblico ministero titolare del fascicolo in Procura. L’arresto sarebbe avvenuto a Mesagne.

Le indagini

Massimo il riserbo della Procura di Brindisi che già da mesi aveva avviato un’indagine sui presunti maltrattamenti nei confronti della donna. Attività investigativa da parte degli uomini dell’Arma proseguita in queste settimane e che non si è fermata, così, al primo divieto di avvicinamento. I militari hanno monitorato la vicenda e dagli elementi raccolti in più occasioni il 40enne avrebbe violato le prescrizioni imposte dal primo provvedimento, fino all’arresto delle ultime ore.

L’autorità giudiziaria

Nel corso degli accertamenti scaturiti dalla richiesta di intervento, così, hanno appreso che le violenze, sia fisiche che psicologiche, si sono protratte per diverso tempo: tutto questo avrebbe portato ad una convivenza sofferta tra le mura domestiche. Una situazione difficile e di pericolo per la donna che in passato si era rivolta alle forze dell’ordine.

Dopo l’attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, aveva disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa, procedura prevista del “Codice Rosso” per la tutela e protezione delle vittime di violenza domestica. Sono diversi, nella provincia di Brindisi, gli interventi dell’autorità giudiziaria con l’applicazione del “codice rosso” a tutela delle donne vittime di abusi tra le mura domestiche. Si tratta di un provvedimento normativo, utilizzato per rendere più immediate le indagini ed i provvedimenti della magistratura in casi di denuncia per violenza.