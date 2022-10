Ecco come sarà il parco che coprirà i binari a Bari

Un parco di oltre 20mila metri quadrati che “coprirà” il fascio di binari tra corso Cavour e via Giulio Petroni, con percorsi pedonali, ciclabili, zone dedicate allo sport e ai più piccoli. Dei 20mila metri quadrati previsti di parco, 13.000 saranno di nuovo verde, con oltre 350 nuove alberature ad alto fusto, più di 25.000 piante arbustive e prato, mentre i restanti 7.000 saranno caratterizzati da percorsi pedonali e ciclabili, zone relax/sport/culturali, dehors/aree ristoro e aree giochi/playground. E ancora passerelle sopraelevate verdi, percorsi di accesso e una nuova piazza della stazione. Ieri la giunta comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica di “Bari centrale: nuovo hub per la riconnessione urbana e la mobilità sostenibile, nuovo parco urbano e rinnovamento delle aree esterne”, il cosiddetto “Nodo Verde”, finanziato a ottobre del 2021 per complessivi 100 milioni di euro, di cui 96,6 milioni di euro per il parco sulla stazione e 3,4 milioni di euro per riqualificare l'edificio ex mensa del compendio immobiliare ex Caserma Rossani da destinare a Casa delle associazioni.