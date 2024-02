Salento, camion sprofonda nella strada: per liberarlo intervengono le ruspe e i vigili del fuoco

Le ruote sprofondano e un camion rimane incastrato al centro della strada. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Lido Marini, marina di Ugento, su corso Cristoforo Colombo.

Il mezzo pesante, carico di materiale di scarto, stava transitando sulla strada principale della marina quando le ruote sono rimaste incastrate nel solco tracciato nell'ambito dei lavori per la realizzazione della rete fognaria. Il cedimento è probabilmente avvenuto a causa delle precipitazioni di questi giorni. Si è reso necessario l'intervento di alcune ruspe presenti sul posto, con le quali si è provveduto a svuotare il camion e, successivamente, a trainarlo per liberarlo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno coordinato tutte le operazioni e hanno garantito che tutto si svolgesse in totale sicurezza.