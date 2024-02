Camion si ribalta: conducente in ospedale. Video

Un camion, questa mattina, intorno alle 9,30, si è ribaltato sulla strada che collega lo stadio "San Nicola" con Modugno, sotto il cavalcavia dello svincolo per l'autostrada A14. Il conducente del mezzo pesante, che era diretto a Modugno, è rimasto per fortuna, leggermente ferito ed è stato trasportato all'ospedale Divenere di Carbonara. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, forse la causa una distrazione dell'autista che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo.

Sul posto oltre a carabinieri e polizia locale impegnati ad effettuare i rilievi dell'incidente e deviare il traffico in attesa che i vigili del fuoco, con l'autogru, rimuovano dalla carreggiata il mezzo.