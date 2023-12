Rifiuti, impianti bloccati: si ferma la raccolta. Cento camion in coda nel Salento

La raccolta dei rifiuti indifferenziati si ferma: più di cento camion provenienti da tutta la Puglia sono infatti in coda a Poggiardo, nel Salento, dove l'impianto è in sovraccarico a causa «della temporanea chiusura di altri impianti di trattamento e biostabilizzazione di rifiuti solidi urbani pugliesi. Al momento - precisa la ditta Monteco, che effettua la raccolta nella città capoluogo del Salento, Lecce - non è possibile prevedere i tempi di un ritorno alla regolarità degli accessi all’impianto. Pertanto, domani 12 dicembre il secco residuo non potrà essere raccolto per carenza di mezzi». Lo stop alla raccolta è stato comunicato dal Comune leccese, ma vista l'emergenza in corso c'è da attendersi che anche altri Comuni si trovino costretti a interrompere la raccolta proprio alla vigilia delle festività natalizie.

L'invito ai cittadini

«Si invitano pertanto i cittadini a non esporre i mastelli grigi - scrive ancora l'amministrazione Salvemini in una nota -.

La ditta incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti, Monteco Spa, ha infatti comunicato al settore Ambiente che i propri mezzi si trovano in coda alle porte dell’impianto Progetto Ambiente di Poggiardo insieme a più di cento provenienti da tutta la Puglia in attesa della autorizzazione allo scarico».

«La situazione - prosegue Monteco - interessa l'intero parco mezzi preposti al servizio pubblico cittadino che, bloccato presso quell'impianto, sono evidentemente indisponibili per le attività programmate, con ripercussioni sulla intera catena dei servizi, la cui esecuzione risulta già pregiudicata sin da ora e lo sarà sino al ripristino della regolarità degli accessi all'impianto di conferimento».